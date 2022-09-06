الاحتلال يقتحم جنين من عدة محاور

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال هذه الليلة مدينة جنين من عدة محاور.

ووفقا لمصادر محلية فإن أكثر من 100 آلية عسكرية بينها جرافة دخلت جنين، ووصلت إلى منزل الشهيد رعد حازم منفذ عملية "ديزنغوف" في (تل أبيب) قبل أشهر من الأن.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم جنين، فيما اندلعت مواجهات عنيفية مع الشبان في المدينة.

وناشد المواطنين المقاومين عبر مكبرات الصوت في مساجد مدينة جنين، للخروج والتصدي لقوات الاحتلال والدفاع عن المدينة.

وأوضحت مصادر صحفية عن انقطاع كامل للكهرباء بشكل مفاجئ في مخيم جنين.

فيما أعلنت مستشفيات المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لأي طارئ.

وتستهدف قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية وتحديدًا جنين ونابلس حيث تشن حملات اغتيالات واعتقالات شبه ليلية منذ مارس الماضي من خلال حملة أطلقت عليها قوات الاحتلال "كاسر الأمواج".

المصدر / فلسطين أون لاين