هدى عليان: خطاب "مزهر" رسالة قوية لاستعادة الوحدة الوطنية

أكَّدت عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عضو المكتب السياسي لحزب فدا هدى عليان، أنّ "الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين ما زالت هي العمود الفقري لليسار الفلسطيني، وتأكّد ذلك على مدار تاريخها النضالي".

ولفتت عليان في تصريحٍ لها، إلى أنّ "الحزب يؤكّد على ما جاء في كلمة الجبهة الشعبية ممثلة بنائب أمينها العام الرفيق جميل مزهر خلال حفل احياء ذكرى الشهيد الأمين العام أبو علي مصطفى، حيث كانت رسالة قوية لاستعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام".

ورأت عليان، أنّ "هذا يتطلّب البدء الفوري في حوار وطني شامل وجامع للكل الوطني من أجل الخروج من حالة الشرذمة التي أصابت الساحة الفلسطينيّة، والعمل من أجل وضع خطة إستراتيجية ووطنية شاملة ومتكاملة والبدء الفوري في إنهاء الانقسام من أجل مواجهة كل التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية".

كما دعت عليان إلى "ضرورة العمل من أجل التخفيف من معاناة الانسان الفلسطيني والمحافظة على كرامته، فيما أكَّدت الجبهة أن قضية الأسرى وتحريرهم وحماية حقوق الشهداء والأسرى تتطلب التزامًا أخلاقيًا ووطنيًا".

المصدر / فلسطين أون لاين