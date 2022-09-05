صحفيون يطالبون بتطوير النظام الأساسي لنقابة الصحفيين

طالب صحفيون فلسطينيون بضرورة تطوير النظام الأساسي لنقابة الصحفيين الفلسطينيين تماشيا مع التطور الإعلامي.

جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمته مؤسسة بيت الصحافة في خان يونس، ضم عدد من الصحفيين والصحفيات مع ممثلين عن نقابة الصحفيين.

وتساءل الصحفيون عن مصير مئات الصحفيين الذين لا يعملون في المؤسسات الإعلامية، وإنما يعملون بنظام العمل الحر، واتفقوا على ضرورة أن تجرى الانتخابات على قاعدة مشاركة الكل الصحفي وأن يشمل مجلس النقابة القادم معظم الأطر الصحفية الفلسطينية.

واستنكروا عدم مشاركة نائب نقيب الصحفيين د. تحسين الأسطل على الرغم من توجيه الدعوة له، معتبرين ذلك تهربًا من أسئلتهم واستفساراتهم حول واقع النقابة.

بدوره، طالب رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني عماد زقوت بضرورة نشر اللائحة الانتخابية، و معرفة المنتسبين للنقابة وفتح ملف العضويات، مؤكدا أن نقابة الصحفيين لم تتواصل حتى اللحظة مع كتلة الصحفي وغيرها من الأطر فيما يخص إعلان الانتخابات.





المصدر / فلسطين أون لاين