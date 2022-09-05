القانوع: الاحتلال يتحمل تبعات تصعيده غير المسبوق ضد الأقصى

قال الناطق باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع، إن تزايد وتيرة انتهاك قدسية المسجد الأقصى وتدنيس حرمته واقتحامه بشكل شبه يومي والتقاط صور مشينة للمتطرفات الصهيونيات من ساحاته تصعيد خطير وغير مسبوق يتحمل الاحتلال تبعاته.

وشدّد في تصريح صحفي على أن تصاعد اقتحام المستوطنين للأقصى وانتهاك حرمته والسلوك الاستفزازي في ساحاته وأداء الطقوس التلمودية يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً لنصرته وحمايته ووضع حدٍ لاعتداءات الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني لتصعيد المقاومة بكل أشكالها وفي مختلف المناطق وإشعال الأرض لهيباً تحت أقدم الصهاينة.

المصدر / فلسطين أون لاين