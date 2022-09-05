فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يخطر بهدم جدران استنادية في بلدة الخضر

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "الإعلام الجديد ودوره في تعزيز الأمن الاجتماعي"

"الجزيرة" تستنكر محاولة الاحتلال التنصل من مسؤوليته قتل "أبو عاقلة"

هذا ما جرى يوم نفق الحرية

كل ما تريد معرفته عن رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة

حزب الله اللبناني يبارك عملية الأغوار

نيجيرية تضع مولودتها على متن الخطوط التركية

روسيا تشترط رفع العقوبات الغربية لاستئناف إمدادات الغاز

35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر آب

مختص في الشأن الإسرائيلي: المقاومة في الضفة مستمرة رغم الاعتقالات والاغتيالات

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

في أثناء رحلتها من إسطنبول إلى مانشستر

نيجيرية تضع مولودتها على متن الخطوط التركية

05 سبتمبر 2022 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
...
السيدة نويكي ايفيوما وطفلتها (الأناضول)

وضعت امرأة نيجيرية مولودتها على متن طائرة تابعة للخطوط التركية خلال رحلتها من إسطنبول إلى مدينة مانشستر البريطانية.

وعقب إقلاع الطائرة من مطار إسطنبول، الإثنين، داهمت آلام المخاض السيدة نويكي ايفيوما.

وعلى إثر ذلك قام طاقم الطائرة بنقلها إلى مكان مناسب واتخاذ التدابير اللازمة، وأعلن فيما إذا كان هناك طبيب بين الركاب بوسعه المساعدة.

ووضعت السيدة مولودتها بمساعدة طاقم الطائرة وطبيب هرع للمساعدة.

وعقب ذلك قامت الطائرة بهبوط اضطراري في مطار فيينا، ليتم نقل السيدة وطفلتها إلى المستشفى.

وفي تصريح صحفي قال مسؤول المضيفين في الطائرة، هاكان دوغان، إنهم قاموا بما يلزم بفضل دروس الإسعافات الأولية التي تلقوها.

ولفت إلى أنهم سلموا السيدة ومولودتها إلى الأطباء في فيينا وهما بصحة جيدة.

المصدر / الأناضول
#تركيا #طائرة #نيجيريا #إسطنبول #ولادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة