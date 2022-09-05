نيجيرية تضع مولودتها على متن الخطوط التركية

وضعت امرأة نيجيرية مولودتها على متن طائرة تابعة للخطوط التركية خلال رحلتها من إسطنبول إلى مدينة مانشستر البريطانية.

وعقب إقلاع الطائرة من مطار إسطنبول، الإثنين، داهمت آلام المخاض السيدة نويكي ايفيوما.

وعلى إثر ذلك قام طاقم الطائرة بنقلها إلى مكان مناسب واتخاذ التدابير اللازمة، وأعلن فيما إذا كان هناك طبيب بين الركاب بوسعه المساعدة.

ووضعت السيدة مولودتها بمساعدة طاقم الطائرة وطبيب هرع للمساعدة.

وعقب ذلك قامت الطائرة بهبوط اضطراري في مطار فيينا، ليتم نقل السيدة وطفلتها إلى المستشفى.

وفي تصريح صحفي قال مسؤول المضيفين في الطائرة، هاكان دوغان، إنهم قاموا بما يلزم بفضل دروس الإسعافات الأولية التي تلقوها.

ولفت إلى أنهم سلموا السيدة ومولودتها إلى الأطباء في فيينا وهما بصحة جيدة.

المصدر / الأناضول