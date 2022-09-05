أكثر من 7200 عمل مقاوم في الضفة منذ بداية عام 2022

تتواصل أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة عالية خلال العام الجاري، إذ نفذ المقاومون والشبان الثائرون نحو 7216 عملاً مقاوماً منذ بداية 2022، من بينها 413 عملية إطلاق نار بطولية.



وسجل شهر كانون الثاني/ يناير الماضي 623 عملاً مقاوماً منها 28 عملية إطلاق نار، فيما ارتفعت هذه العمليات في شباط/ فبراير بشكل كبير ووصلت إلى 835 عملاً مقاوماً منها 52 عملية إطلاق نار.



ونفّذت المقاومة الفلسطينية في آذار/ مارس ما يقارب 821 عملاً مقاوماً منها 52 عملية إطلاق نار، وفي نيسان/ إبريل كانت أعمال المقاومة هي الأعلى خلال العام الجاري حيث تم تسجيل 1510 عمل مقاوم منها 76 عملية إطلاق نار.

وتواصلت عمليات المقاومة خلال الشهور الأربعة الماضية، وسجلت 1358 عملاً مقاوماً منها 57 عملية إطلاق نار في أيار/ مايو، و649 عملاً مقاوماً منها 31 عملية إطلاق نار في حزيران/ يونيو.

وسجّل 588 عملاً مقاوماً و44 عملية إطلاق في تموز/ يوليو، فيما سجل شهر آب/ أغسطس، ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات إطلاق النار، حيث شهدت 73 عملية إطلاق نار من أصل 832 عملا مقاوما.

وتتواصل أعمال المقاومة بالارتفاع الكبير سبتمبر / أيلول الجاري بوتيرة عالية، حيث شهدت الضفة الغربية ليلة حافلة بالمقاومة وعمليات إطلاق النار التي استهدفت جنود الاحتلال في مناطق عدة، رصد منها 7 عمليات إطلاق نار.

فيما شهدت الضفة الغربية 14 عملاً مقاوماً ضد الاحتلال ومستوطنيه خلال 24 ساعة الأخيرة، أدت لإصابة ثمانية إسرائيليين معظمهم جنود بجراح في 7 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة.

المصدر / حرية نيوز