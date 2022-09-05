مواصلا منحاه التنازلي.. اليورو يهبط لأدنى مستوى منذ 20 عاما والدولار يتألق

تدنى سعر اليورو، اليوم الإثنين، تحت 0.99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي، وذلك بعد إعلان مجموعة غازبروم الروسية، الجمعة، وقف إمدادات الغاز تماما عبر خط أنابيب نورد ستريم-1.

وتراجع اليورو إلى 0.9876 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة مقابل العملة الأميركية، قبل أن يتعافى إلى 0.9939 دولار لكنه لا يزال متراجعا 0.2% خلال الجلسة.

وارتبط اليورو بشكل متزايد بأسعار الغاز الطبيعي في الشهور الماضية، وسجل هبوطه السابق عندما ارتفعت الأسعار.

وأعلنت غازبروم، الجمعة، أن إمدادات الغاز عبر نورد ستريم-1 -التي كان من المقرر استئنافها السبت بعد عملية صيانة- ستتوقف "بالكامل" إلى حين إصلاح توربين في خط الأنابيب الأساسي لتموين أوروبا.

وقد اعتبرت شركة سيمنز إينرجي المصنعة للتوربين هذا التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.

الدولار يواصل التحليق عاليا

وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له منذ 20 عاما أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الإثنين، في حين كان الجنيه الإسترليني واليورو أكبر الخاسرين بعد أن أثار وقف روسيا لإمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا مخاوف بشأن أسعار الطاقة والنمو.

ووصل مؤشر الدولار أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 110.08 نقاط أمام العملات الرئيسية الأخرى.

وبلغ الإسترليني أدنى مستوى له منذ 2.5 عام عند 1.1458 دولار، وظل قريبا من المستوى المتدني الذي وصل إليه خلال جائحة كورونا.

كما بلغ سعر الين الياباني 140.32 للدولار الواحد مواجها ضغوطا بالقرب من أدنى مستوى له منذ 24 عاما.

أما الدولار الأسترالي "الحساس للمخاطر" فانخفض 0.4% مقتربا من أدنى مستوى له منذ 7 أسابيع عند 0.6782 دولار أميركي.

وقد ألغت روسيا السبت موعدا حددته لاستئناف ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم-1، مشيرة إلى وجود تسرب نفطي في أحد التوربينات.

وتزامن ذلك مع إعلان وزراء مالية مجموعة السبع الكبرى وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

المصدر / وكالات