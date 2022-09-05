آخر تحديث لأسعار العملات.. قفزة كبيرة للدولار!

فلسطين أون لاين

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05 سبتمبر 2022 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
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يواصل الدولار صعوده مقابل الشيقل، إذ بلغ صرف الدولار أمام الشيقل 3.41 واليورو 3.37 شواقل.

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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