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مواصلا منحاه التنازلي.. اليورو يهبط لأدنى مستوى منذ 20 عاما والدولار يتألق
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آخر تحديث لأسعار العملات.. قفزة كبيرة للدولار!
05 سبتمبر 2022 . الساعة 18:41 بتوقيت القدس
يواصل الدولار صعوده مقابل الشيقل، إذ بلغ صرف الدولار أمام الشيقل 3.41 واليورو 3.37 شواقل.
المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار العملات
#ما هي أسعار العملات
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