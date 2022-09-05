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البرلمان العربي ينضم إلى جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

05 سبتمبر 2022 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
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وافقت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في مؤتمرها السنوي التاسع الذي استضافه مجلس النواب بجمهورية مصر العربية على انضمام الأمين العام للبرلمان العربي المستشار كامل شعراوي إلى الجمعية.

وشارك في المؤتمر فيه عدد كبير من الأمناء العامين للمجالس والبرلمانات العربية.

وأوضح شعراوي أن الانضمام إلى جمعية الأمناء العلمين للبرلمانات العربية، يمثل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات في كافة الموضوعات المتعلقة بتطوير أداء الأمانات العامة، والارتقاء بالعمل البرلماني في شقيه الإداري والفني، وتنظيم فعاليات مشتركة ودورات تدريبية متبادلة تهدف إلى صقل مهارات العاملين في الأمانات العامة والارتقاء بدورهم، فضلا عن تبادل المطبوعات والوثائق والتقارير التي تخدم العمل البرلماني المشترك، لاسيَّما في الشق المتعلق بتطوير دور الأمانات العامة لبرلمانات ومجالس الدول العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مصر #البرلمان العربي

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