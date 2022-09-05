إعلانات مهمة من ديوان الموظفين العام بغزة

أصدر ديوان الموظفين العام في قطاع غزة عدداً من الإعلانات المهمة المتعلقة بعدد من الشواغر الوظيفية.

وفيما يلي التفاصيل كاملة:

1- النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مفتش جامعى رقابة حسب الإعلان الداخلي رقم 2022/32

2- النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مراقب مالي /الكل حسب الاعلان الداخلي رقم 32/2022

3- النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة مفتش ميداني دبلوم/الكل حسب الاعلان الداخلي رقم 32/2022

4- النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة أمين مخزن دبلوم /الكل حسب الاعلان الداخلي رقم 32/2022

5- النتيجة النهائية للمتقدمين لوظيفة محرر صحفي /الكل حسب الاعلان الخارجي رقم 5/2022

6- محاور الامتحانات المحوسبة لوظائف الإعلان الخارجي رقم (07/2022)

المصدر / فلسطين أون لاين