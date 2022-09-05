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خلافاً للحقائق.. الاحتلال يزعم: قتل شيرين أبو عاقلة كان بـ"الخطأ"

05 سبتمبر 2022 . الساعة 16:18 بتوقيت القدس
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفاصيل جديدة حول قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين قبل نحو 120 يوماً.

وقال جيش الاحتلال في بيان له: احتمال كبير جدا أن جنديا إسرائيليا قتل شيرين أبو عاقلة بالخطأ.

وأضاف: "النيابة العسكرية لم تجد أي مخالفة تستدعي فتح تحقيق جنائي في قتل شيرين".

وتابع: "الجندي الذي يحتمل أنه أطلق النار على شيرين بالخطأ وقتلها لن يحقق معه".

ووفقاً لتقريره الرسمي، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر عدم فتح تحقيق جنائي في قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وبين تحقيق الجيش، أنها قتلت برصاص جندي "عن طريق الخطأ في التشخيص"

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #مزاعم الاحتلال #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #شيرين ابو عاقلة

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