البطش: أبطال "نفق الحرية" سجّلوا ضربة موجعة للاحتلال

قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش: إن "المقاومة قدمت في معركة وحدة الساحات أفضل أبطالها من الشهيد القائد تيسير الجعبري، إلى الشهيد القائد خالد منصور".

وأضاف في كلمة له متحدثاً باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية المهرجان الوطني دعماً لحق أسرانا في الحرية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة ، اليوم الإثنين: إن "أبطال عملية انتزاع الحرية سجلوا ضربة موجعة للكيان الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن أبطال عملية انتزاع الحرية أثبتوا أن الفلسطيني لا ينتهي دوره مهما حصل ودرس جلبوع ما زال يمدنا بالأمل بأن الحرية قادمة.

يُذكر أن 6 أسرى فلسطينيين هم: محمد ومحمود العارضة، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري وزكريا زبيدي، نجحوا فجر يوم (6 سبتمبر 2021)، في كسر قيدهم، وتحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة، عبر "نفق الحرية" الذي تم حفره مُسبقًا.

وأعاد الاحتلال اعتقال الأسير الزبيدي الى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 سبتمبر 2021 في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 سبتمبر 2021 من مدينة جنين.

وفي سبتمبر 2021 أعلنت "كتائب عز الدين القسام" التابعة لـ"حركة حماس" الفلسطينية أن أي صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال لن تتم إلا بإطلاق سراح الأسرى الستة، وقال بلسان المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة: "نعد أسرى نفق الحرية وأسرانا الأبطال بأننا سنحررهم وسنخرجهم كما كانوا يخرجون دوما بصفقة مشرفة".

وفي سياق متصل، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (5200) أسير، منهم (38) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (220) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (530) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين