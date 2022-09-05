مطلوب أطباء أسنان للعمل في مستشفى الخير بمدينة خان يونس

إعلان توظيف صادر عن ادارة مستشفى الخير تعلن فيه عن احتياجها لأطباء أسنان ذكور للعمل بالمستشفى
شروط التقدم للوظيفة:
1/ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس.
2/ ان يجيد اللغة الإنجليزية.
3/ خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
4/ ان يكون حاصل على مزاولة المهنة.
5/ ان لا يقل المعدل التراكمي عن 70%
6/ ان يكون قادر على تحمل ضغوط العمل.
7/ ان يكون من سكان محافظة خان يونس.
طريقة التسجيل:
- ستكون استقبال الطلبات بمقر المستشفى الكائن بمدينة خانيونس، شارع البحر، خلف المحكمة الشرعية، يومياً من الثامنة صباحاً الى الساعة 4 مساءً.
- ينتهي التسجيل يوم الخميس 08/09/2022 الساعة 4:00 مساءً.
- يجب احضار السيرة الذاتية - صورة الهوية - آخر شهادة وصورة المزاولة وصور الخبرات والدورات وصورة شهادة الثانوية العامة.