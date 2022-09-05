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مطلوب أطباء أسنان للعمل في مستشفى الخير بمدينة خان يونس

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مطلوب أطباء أسنان للعمل في مستشفى الخير بمدينة خان يونس

05 سبتمبر 2022 . الساعة 11:09 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن ادارة مستشفى الخير تعلن فيه عن احتياجها لأطباء أسنان ذكور للعمل بالمستشفى

شروط التقدم للوظيفة:

1/ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس.

2/ ان يجيد اللغة الإنجليزية.

3/ خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

4/ ان يكون حاصل على مزاولة المهنة.

5/ ان لا يقل المعدل التراكمي عن 70%

6/ ان يكون قادر على تحمل ضغوط العمل.

7/ ان يكون من سكان محافظة خان يونس.

طريقة التسجيل:

- ستكون استقبال الطلبات بمقر المستشفى الكائن بمدينة خانيونس، شارع البحر، خلف المحكمة الشرعية، يومياً من الثامنة صباحاً الى الساعة 4 مساءً.

- ينتهي التسجيل يوم الخميس 08/09/2022 الساعة 4:00 مساءً.

- يجب احضار السيرة الذاتية - صورة الهوية - آخر شهادة وصورة المزاولة وصور الخبرات والدورات وصورة شهادة الثانوية العامة.

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