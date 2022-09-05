"حماس" تزفُّ الشهيد زكارنة وتُبارك عمليات المقاومة المتصاعدة

زفّت حركة "حماس " إلى الشعب الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، الشهيد طاهر زكارنة (19عامًا)، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال أثناء التصدي لاقتحام بلدة قباطية جنوب جنين صباح اليوم.

وباركت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، عمليات المقاومة المتصاعدة التي دافعت عن أبناء شعبنا، وأصابت وأربكت الاحتلال؛ قائلة: فبعد عملية الأغوار النوعية، استهدفت جنوده في سلواد والنبي صالح، واشتبكت مع قواته المقتحمة لطوباس وجنين ومخيم العين.

وأكدت "حماس" أنّ شعبنا توّاق للحرية، ومستعد لمهرها بالغالي والنفيس، منوهة أنّ دماء شهدائنا ستكون الوقود الذي يُشعل الثورة حتى طرد هذا العدو الصهيوني المجرم من أرضنا المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين