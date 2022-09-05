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المعتقلان الشقيقان "موسى" يواصلان الإضراب لليوم الـ29

05 سبتمبر 2022 . الساعة 10:45 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يواصل المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال موسى، اليوم الإثنين، إضرابهما عن الطعام لليوم الـ29 على التوالي، رفضاً لاعتقالهما الإداريّ.

وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين فإن المعتقل أحمد موسى يعاني من أمراض في القلب والكلى، ونقل يوم الخميس إلى مستشفى "كابلان" في أراضي الـ48، وأجريت له الفحوصات الطبية، وأُعيد إلى عيادة سجن "الرملة"، يوم أمس الجمعة.

ودخل أحمد (44 عاما)، وعدال (34 عاما)، بالإضراب في اليوم الثاني من اعتقالهما في السابع من آب/أغسطس.

ويقبع المعتقلان في سجن "عوفر"، وكلاهما أسيران سابقان، علماً أنّ المعتقل أحمد خاض إضرابًا عن الطعام عام 2019 ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة 31 يومًا، تعرض خلاله لجلطة أثرت على قدمه ويده، كما خضع لعملية قلب مفتوح في وقت سابق.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#إضراب عن الطعام #أسرى #سجون الاحتلال

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