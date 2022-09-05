المالية: بدء تسديد رسوم طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من المستحقات

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

وعدّدت الوزارة، في بيان مقتضب، اليوم الإثنين، شروط قبول الطلب وهي:

-يستفيد من التسجيل طلبة الدبلوم بحدٍّ أقصى 300 شيكل، وطلبة البكالوريوس المسجلين بحد أقصى 400 شيكل فقط.

-الطلبة الجدد يتم استفادتهم من المبالغ المذكورة أعلاه بشرط أن يكون الطالب مسجلًا بالكلية فقط.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني اعتبارًا من يوم الإثنين 2022/09/05م، وينتهي يوم الأحد 2022/10/02 وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

المصدر / فلسطين أون لاين