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وزارة الصحة تماطل بإصلاحه

خاص الخضور: خلل في جهاز التصوير الخاص بسرطان الثدي

05 سبتمبر 2022 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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نقيب فنيي الأشعة والتصوير الطبي رامي الخضور
بطولكرم رام الله- غزة/ محمد حجازي:

كشف نقيب فنيي الأشعة والتصوير الطبي رامي الخضور عن وجود خلل كبير في جهاز التصوير الخاص "بسرطان الثدي الثدي" في مديرية صحة طولكرم.

وأضـاف الخضور في حديثه "لفلسطين أون لاين"، أن "جهاز التصوير يظهر للأطباء في المستشفى بوجود ورم سرطاني، لكنه في حقيقة الأمر لا يوجد أي مرض سرطاني، وأن المريض سليم وغير مصاب".

وأوضح أنه "تم التواصل معهم من إحدى الحالات المريضة، التي أكد لها الأطباء عن وجود مرض سرطاني بعد الفحص في مديرية صحة طولكرم، وعند الفحص في إحدى المستشفيات الخاصة، قامت المريضة بعمل صورة جديدة فتبين أن الحالة سليمة وغير مصابة".

وأكد الخضور، أن وزارة الصحة برام الله تعلم جيدًا بعطل جهاز التصوير لكنها تماطل في إصلاحه الجهاز، مستغربًا من حالة الاستهتار بحياة المواطنين. ودعا وزارة الصحة لضرورة إتلاف الجهاز، لأنه يؤثر نفسيًا على حياة المواطنين.

#سرطان الثدي #وزارة الصحة #الخضور

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