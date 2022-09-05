فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تزف الشهيد زكارنة وتبارك عمليات المقاومة المتصاعدة

المعتقلان الشقيقان "موسى" يواصلان الإضراب لليوم الـ29

مرداوي: اعتقالات الضفة تخبط ويأس بعد تصاعد المقاومة وانتصار الأسرى

في الضفة.. مواطنون يلتهمون "بكتيريا قاتلة"

وفاتان و259 إصابة بـ"كورونا" بالضفة وغزة

المالية: بدء تسديد رسوم طلاب الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية من المستحقات

الخضور: خلل في جهاز التصوير الخاص بسرطان الثدي

شهيد فلسطيني في اقتحام قوات الاحتلال لـ"جنين"

متى ننتصر للأقصى؟

سباق إسرائيلي مع الزمن لمنع العمليات القادمة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

متطرفون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

05 سبتمبر 2022 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
...
متطرفون صهاينة يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتتم اقتحامات "الأقصى" بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

وبالرغم من ذلك كثّف الفلسطينيون والمقدسيون من دعواتهم لشد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى، لصد اقتحامات المستوطنين المتواصلة، ومواجهة مخططات الاحتلال التهويدية بحقّه.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تُنفّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقواتها، ولا يُسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.  

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة