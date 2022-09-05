ليلة ساخنة في الضفة: اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال من جنين إلى رام الله

اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، فجر اليوم.

وفي جنين، تصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال أحياء مختلفة في المدينة تزامناً مع اشتباكات أخرى في بلدة قباطية.

وأفادت مصادر محلية، أن فلسطينياً أصيب بجروح خطيرة خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية

وفي نابلس، اشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم العين.

وقالت المصادر، إن فلسطينيين أصيبا بجروح بعد أن دهستهما آلية عسكرية لجيش الاحتلال في المخيم.

وفي سياق متصل، أطلق مقاومون النار تجاه قوة من جيش الاحتلال في مدينة طوباس.

كما استهدف مقاومون معسكر "عوفر" قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله وحاجز بيت فوريك شرق نابلس

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في حي الطيرة بمدينة رام الله، وفقاً لمصادر محلية.

وأفاد إعلام الاحتلال، أن مستوطناً أصيب بجروح بعد تعرض مركبته للرشق بالحجارة قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

وتأتي هذه التطورات، بعد عملية إطلاق نار من بندقية صيد قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، أدت لإصابة عدد من جنود الاحتلال، وبعد ساعات من عملية البقيعة في الأغوار التي أصاب فيها المقاومون ستة جنود بجروح مختلفة.

ويخشى الاحتلال من امتداد المقاومة المسلحة إلى مناطق أخرى من الضفة المحتلة، وزيادة نشاطها، ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن إيلان لوتان الضابط السابق في "الشاباك" قوله إن شمال الضفة يغلي وقد ينفجر في أية لحظة في ظل تراجع دور السلطة الفلسطينية وسيطرة المسلحين على الشارع".

شاهد | إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال انسحاب قوات الاحتلال من جنين pic.twitter.com/375lRwqky5 — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 5, 2022

فيديو| اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في قباطية جنوب جنين pic.twitter.com/v20WWjWbrL — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 5, 2022

تجدد الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس pic.twitter.com/lSCcbCiwSx — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 5, 2022

شاهد | إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال ومواجهات عنيفة خلال اقتحام مخيم العين بنابلس pic.twitter.com/ZqOjXV2rS3 — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 5, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين