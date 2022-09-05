خلال 24 ساعة.. 7 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات بالضفة

شهدت الضفة الغربية 14 عملاً مقاوماً ضد الاحتلال ومغتصبيه خلال 24 ساعة الأخيرة، أدت لإصابة ثمانية صهاينة معظمهم جنود بجراح في 7 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة.

وكان أبرز العمليات النوعية اليوم، عملية إطلاق نار على حافلة لجنود الاحتلال في شارع 90 في غور الأردن، أسفرت عن إصابة 7 جنود، وصفت إصابة اثنين منهم بالخطيرة.

واندلعت عقب العملية مواجهات في طمون وعاطوف تخللها إلقاء حجارة على قوات الاحتلال.

ونفذ مقاومون عمليتي إطلاق النار على قوات الاحتلال في حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، وعملية إطلاق نار أخرى استهدفت الاحتلال عند مفترق عنزة جنوب غرب المدينة جنين.

وفي الخليل، أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال عند مغتصبة كريات أربع المقامة على الأراضي الفلسطينية.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال برشقات من الرصاص بالقرب من مغتصبة "نيلي" جنوب مدينة نابلس، فيما ألقى مقاومون عبوة متفجرة على نقطة عسكرية قرب قرية عابود في رام الله.

وفي سلفيت، أصيبت مغتصبة بالحجارة في بلدة دير استيا بمدينة سلفيت، كما اندلعت مواجهات أخرى بالقرب من مغتصبة "حفات يائير" المقامة على أراضي الفلسطينيين قرب بلدتي ديراستيا وقراوة بني حسان.

وتصدى مواطنون للمغتصبين قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب حافلة صهيونية.

المصدر / فلسطين أون لاين