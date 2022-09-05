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‏"سامسونغ" تكشف عن استيلاء "هاكرز" على بعض بيانات عملائها

05 سبتمبر 2022 . الساعة 04:19 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

كشفت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، يوم الجمعة، عن قيام "هاكرز" أو قراصنة إنترنت ‏بالاستيلاء على المعلومات الشخصية لبعض عملائها، في واقعة جديدة تتعلق بالأمن السيبراني.

وفيما تؤكد الشركة في بيان لها أنه لم يصل "الهاكرز" إلى أرقام الضمان الاجتماعي، وأرقام بطاقات الائتمان والخصم المباشر الخاصة بهؤلاء العملاء، إلا أنها أشارت أن الواقعة "قد يكون لها تأثير على معلومات كالاسم والاتصال والمعلومات الديموغرافية وتاريخ الميلاد ومعلومات تسجيل المنتج".

ولم تكشف الكورية الجنوبية عن عدد الأشخاص الذين قد يكونوا تعرضوا للاختراق، لكنها قامت بإخطار بعض العملاء بشكل مباشر عبر البريد الإلكتروني.

وأوضحت "سامسونغ" أن شخصا ما حصل على دخول غير مصرح به إلى أنظمتها في أواخر شهر يوليو/ تموز، ولقد حددت في أوائل أغسطس/ آب أن المهاجم قد حصل على بيانات العميل، لكن أجهزة المستهلك لم تتأثر.

وأكدت الشركة أنها اتخذت خطوات لتأمين أنظمتها، وأنها جلبت شركة أمن إلكتروني تابعة لطرف ثالث، كما أنها على اتصال مع سلطات إنفاذ القانون.

وقالت "سامسونغ" إنه ليس من الضروري أن يتخذ العملاء إجراء فوريا، وفقا لما علمته حتى الآن في تحقيقها، ومع ذلك، فقد اقترحت أن يتوخوا الحذر في حال أن تلقوا رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، ومراجعة حساباتهم بحثًا عن علامات النشاط المشبوه.

وختمت الشرك الكورية الجنوبية بيانها بأنها ملتزمة بحماية أمن وخصوصية عملائها، وستواصل العمل بجد لتطوير وتنفيذ الخطوات التالية الفورية وطويلة المدى لزيادة تعزيز الأمان عبر أنظمتها.

المصدر / وكالات
#سامسونغ #عملاء #هاكرز

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