موعد مباريات منتخب الشباب في تصفيات آسيا

غزة/ فلسطين أون لاين :

كشف اتحاد لاوس لكرة القدم, عن المواعيد النهائية لمباريات تصفيات كأس آسيا للشباب, المقامة في عاصمته "فينيتيان".

وأكد اتحاد لاوس أن التصفيات ستنطلق السبت العاشر من سبتمبر الحالي, علما أن منتخبنا الوطني للشباب يشارك في التصفيات ضمن المجموعة الثالثة.

وفيما يلي موعد مباريات منتخب فلسطين:

1- السبت 10-9 || فلسطين × اليمن || الساعة 12 ظهراً بتوقيتنا (4 مساءً بتوقيت لاوس)

2- الإثنين 12-9 || فلسطين × غوام || الساعة 12 ظهراً بتوقيتنا (4 مساءً بتوقيت لاوس)

3- الجمعة 16-9 || فلسطين × اليابان || الساعة 12 ظهراً بتوقيتنا (4 مساءً بتوقيت لاوس)

4- الأحد 18-9 || فلسطين × لاوس || الساعة 3 ظهراً بتوقيتنا (7 مساءً بتوقيت لاوس)