رئيس شباب الخليل يطلب لأندية غزة ويُدافع عنها

غزة / مؤمن الكحلوت:

طالب مثقال الجعبري رئيس نادي شباب الخليل، اتحاد كرة القدم بأن يكون له نظرة مختلفة، للأندية في قطاع غزة عن نظيرتها بالضفة الغربية، لما تعانيه من أوضاع مالية صعبة جداً، جراء الحصار الصهيوني المفروض عليه منذ سنوات.

وقال الجعبري خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يوجه التحية لأندية غزة التي تُعاني بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مُتمنياً لهم التوفيق وتُحسن أوضاعهم كي يستمروا في نشاطهم.

وأكد الجعبري، أن ناديه رفع لواء الدفاع عن الأندية جميعها، التي طالبت وتُطالب بحقوقها، مستنداً على جماهيره الوفية التي تقف خلفه، وحقه في الحصول على حقوقه المالية.

يُذكر أن شباب الخليل تراجع عن قرار تعليق مقاطعته لأنشطة اتحاد كرة القدم، بعدما تلق وعداً بحل جميع القضايا العالقة.