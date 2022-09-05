عساف يعود لصفوف الأهلي ..

غزة / مؤمن الكحلوت:

عاد اللاعب بلال عساف لصفوف فريق ناديه الأم الأهلي الفلسطيني، بعد 3 أعوام من انتقاله لنادي نادي نماء الرياضي.

ووقع عساف على كشوفات الأهلي رسمياً، لتدعيم خط هجوم الفريق، في دوري الدرجة الأولى الموسم القادم.

ويعتبر عساف "37" عاماً، من اللاعبين أصحاب الخبرة، وخاض فترة احتراف قصيرة في جمهورية مصر العربية العام قبل الماضي، كما لعب في صفوف نادي الهلال في مرحلة الإياب الموسم الماضي.

وتعاقد الأهلي مع عدد من اللاعبين بهدف المنافسة على الصعود لدوري الدرجة الممتازة، الذي هبط منه الموسم الماضي، للمرة الرابعة خلال العقد الحالي.