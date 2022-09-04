القانوع: الضفة تدشن مرحلة جديدة في مقاومة الاحتلال

قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن تصاعد عمليات المقاومة اليوم في الضفة الغربية وآخرها قبل قليل في رام الله يؤكد أن أهلنا الثائرين في الضفة دشنوا مرحلة جديدة في مواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه بحق شعبنا والمسجد الأقصى.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي أن المواجهات والعمليات ستتمدد وتنتقل لمختلف أرجاء الضفة وكل محاولات الاحتلال لكسرها ستفشل ولن تمر.

يذكر أن 4 جنود من جيش الاحتلال أصيبوا جراء القاء عبوة محلية الصنع تجاه برج عسكري قرب رام الله.

فيم أصيب 7 جنود، اثنان منهم جراحهما خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة على شارع 90 بالأغوار.

المصدر / فلسطين أون لاين