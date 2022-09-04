فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتلة الصحفي: نحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة اغتيال الصحفي اغبارية

القانوع: الضفة تدشن مرحلة جديدة في مقاومة الاحتلال

إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال برام الله

وفد طبي أمريكي متخصص بجراحة قلب الأطفال يصل غزة

السلطة تفرج عن الشيخ "عبد الرازق" من سجونها

الصداقة يتفوق على شباب خانيونس ويتوّج ببطولة النخبة

خطوط أنابيب الغاز الروسية إلى أوروبا.. ماذا تعرف عنها وما حجم تدفقاتها؟

باحث: الاحتلال يُحضّر لوضع حجر الأساس لـ"الهيكل المزعوم" في الأقصى

الأغوار الفلسطينية.. ملجأ الفدائيين وساحة عمليات أربكت الاحتلال

"ناصر الدين" يُحذّر الاحتلال من استمرار محاولاته تحويل الأقصى لمزار سياحي

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

القانوع: الضفة تدشن مرحلة جديدة في مقاومة الاحتلال

04 سبتمبر 2022 . الساعة 23:50 بتوقيت القدس
...
عبد اللطيف القانوع

قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن تصاعد عمليات المقاومة اليوم في الضفة الغربية وآخرها قبل قليل في رام الله يؤكد أن أهلنا الثائرين في الضفة دشنوا مرحلة جديدة في مواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه بحق شعبنا والمسجد الأقصى.

وأضاف القانوع في تصريح صحفي أن المواجهات والعمليات ستتمدد وتنتقل لمختلف أرجاء الضفة وكل محاولات الاحتلال لكسرها ستفشل ولن تمر.

يذكر أن 4 جنود من جيش الاحتلال أصيبوا جراء القاء عبوة محلية الصنع تجاه برج عسكري قرب رام الله.

فيم أصيب 7 جنود، اثنان منهم جراحهما خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة على شارع 90 بالأغوار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #المقاومة #عبد اللطيف القانوع #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة