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إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال برام الله

04 سبتمبر 2022 . الساعة 23:42 بتوقيت القدس
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صورة من مكان عملية إلقاء قنبلة محلية على برج لجيش الاحتلال برام الله

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، إصابة 4 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء إطلاق شبان "كوع" عبوة مصنعة محلياً، تجاه برج عسكري إسرائيلي قرب قرية النبي صالح بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر العبرية إن المصابين في حادثة العبوة هم 4 جنود من كتيبة "نتسح يهودا"، 3 منهم بحالة طفيفة والرابع حالته غير واضحة ونقل إلى مستشفى "تل هاشومير".

وأضافت المصادر أن سيارة مسرعة يستقلها عدد من الشبان، أطلقوا قنبلة يدوية محلية الصنع، باتجاه برج عسكري بمنطقة مستوطنة "نفيه تسوف" بمحيط رام الله.

وأشارت إلى أن قوة كبيرة حضرت إلى مكان العملية ويجري تطويق المنطقة وتمشيطها ومطاردة المنفذين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #إصابات #رام الله #قرية النبي صالح

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