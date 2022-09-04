أضرار السيول في باكستان تتجاوز 10 مليارات دولار

قدر مسؤولون باكستانيون قيمة الأضرار التي تسببت بها كارثة السيول بأكثر من 10 مليار دولار.

ولفت المسؤولون إلى أن تكلفة السيول على البلاد تتراوح بين 10 و12.5 مليار دولار، وفق توقعاتهم، حسبما نقلته الصحافة المحلية.

ويُتوقع أن تقلص باكستان هدف النمو في العام المالي الراهن من 5 إلى 2 بالمئة، جراء الكارثة.

ومن المنتظر تخفيض هدف النمو في القطاع الزراعي إلى 1.8 بالمئة، وإلى 2 بالمئة في قطاع الخدمات.

وأعلنت السلطات الباكستانية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1290 قتيلا.

وتضرر بفعل الفيضانات أكثر من 3451 كيلومترا من الطرق، و162 جسرا، و170 متجرا، و949 ألفا و858 مسكنا في جميع أنحاء باكستان.

المصدر / الأناضول