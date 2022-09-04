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تشييع جثمان الشهيد الأسير موسى أبو محاميد في بيت لحم

04 سبتمبر 2022 . الساعة 17:21 بتوقيت القدس
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جانب من تشييع جثمان الشهيد موسى أبو محاميد (فلسطين أون لاين)

 شيعت جماهير بيت لحم اليوم الأحد جثمان الشهيد الأسير موسى هاورن أبو محاميد في قرية بيت تعمر شرق المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الحسين في بيت لحم، إلى منزل الشهيد في قرية بيت تعمر لإلقاء نظرة الوداع، ومن ثم الصلاة عليه في مسجد القرية قبل مواراته الثرى في مقبرة بيت تعمر.

وردد المشاركون في التشييع التكبيرات والهتافات الداعمة للأسرى والمنددة بجرائم الاحتلال في السجون.

واستُشهد الأسير أبو محاميد (40 عامًا) يوم أمس السبت بسبب الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال.

يُشار إلى أنّ أبو محاميد أسير سابق كان قد أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، كما أُصيب عام 2013 على حاجز قلنديا قبل اعتقاله حيث أمضى عامين في سجون الاحتلال.

وخلال مشاركته في التشييع كشف مدير جمعية الأسرى والمحررين محمد حميدة عن وجود كدمات على وجه الشهيد تظهر أنه تعرض للضرب من قِبل قوات الاحتلال.

وقال حميدة إنّ الأسير موسى تعرض للقتل العمد والموت البطيء من خلال الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

واتهم سلطات الاحتلال بإجراء تجارب طبية على الأسرى، وسرقة أعضاء من أجساد الشهداء المحتجزة لديهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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