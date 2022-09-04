أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (5 سبتمبر)، على أن يكون للحافلة السابعة، والثامنة حتى الرقم (130) من الكشف رقم (2022/31) ، والحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/34) .

ودعت الهيئة المسافرين التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، ولا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وأشارت إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين