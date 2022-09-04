مختصون: عملية الأغوار نوعية ومرحلة جديدة في تطور المقاومة بالضفة

أكد مختصون على أن عملية إطلاق النار البطولية قرب غور الأردن تمثل ضربة أمنية للاحتلال الإسرائيلي، وعملية نوعية ضمن مرحلة جديدة في تطور المقاومة بالضفة الغربية.

وأصيب، ظهر اليوم الأحد، 7 جنود إسرائيليين بينهم حالة خطرة، في عملية إطلاق نار بطولية صوب حافلة كانت تقلهم على شارع 90 قرب غور الأردن.

عملية نوعية

واعتبر المختص في الشأن الإسرائيلي عزام أبو العدس أن مكان عملية إطلاق النار يعتبر ضربة أمنية للاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو العدس إن عملية اليوم جريئة، استخدم فيها المنفذان أسلوبين، الأول إطلاق النار والثاني إلقاء الزجاجات الحارقة على الحافلة.

وأوضح أن المقاومة أصبحت تمتد أفقياً ورأسياً في الضفة الغربية، وتستهدف حالة استقرار المستوطنين في أراضي الضفة، مما يعني ضرب المشروع الإسرائيلي في العمق.

وأشار إلى أن الاحتلال كلما أراد أن يقتحم مدينة أو قرية أو بلدة يواجه مقاومة شرسة.

بدوره، قال المختص في الشأن الإسرائيلي معتصم سمارة إن عملية إطلاق النار تأتي في سياق رد الفعل الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف سمارة: "الاحتلال الإسرائيلي قلق ومرتبك من حالة المقاومة المتطورة في الضفة".

وأردف: "جيل المقاومة الجديد أربك المنظومة الأمنية الإسرائيلية لأنه جيل غير منظم ويقوم بأعمال فردية من تلقاء نفسه".

وتابع: "موقع العملية غير متوقع وهي منطقة غير مأهولة بالسكان، والعملية نفذت بحرفية عالية ولم يتوقع الاحتلال هذا الأمر".

تطور المقاومة

وأوضح المختص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات أنه منذ زمن كبير لم تقع عملية نوعية في غور الأردن.

وقال بشارات إن عملية إطلاق النار اليوم تدل على تطور مهم في العمل النضالي في الضفة، والمقاومة في الضفة الغربية دخلت مرحلة جديدة وفي تطور.

وأشار إلى أن كل الأوضاع في الضفة الغربية ذاهبة باتجاه التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي.

وباركت حركة حماس في بيان لها عملية إطلاق النار البطولية التي نفذها مقاومون قرب غور الأردن.

وقالت إن ّهذه العملية الجريئة تؤكد من جديد عزم شعبنا على مواصلة طريق المقاومة والتحدي، وثباته على طريق ذات الشوكة، لا يقيل عنه ولا يستقيل، حتى يحقق آمال شعبنا كاملة في الحرية والاستقلال.

وأضافت: "هذه العملية ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال بحق أهلنا ومدننا ومقدساتنا".

وشددت "سيرى الاحتلال بأس ثوارنا ومقاومينا في كل المواقع طالما استمرت جرائمه، وليعلم أن شعبنا عصي على الكسر والتدجين، مهما دفع من تضحيات على طريق الحرية والتحرير والعودة".

المصدر / فلسطين أون لاين