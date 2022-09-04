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"حماس": نبارك عملية الأغوار ونؤكد أنّ مقاومة شعبنا لن تنكسر

04 سبتمبر 2022 . الساعة 14:38 بتوقيت القدس
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الحافلة الإسرائيلية التي أطلق المقاومون النار تجاهها في الأغوار

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية إطلاق النار التي نفذها مقاومون، ظهر اليوم الأحد، على شارع 90 قرب غور الأردن، استهدفوا فيها حافلة للاحتلال الإسرائيلي، أسفرت عن إصابة عدد من جنود الاحتلال بجراح مختلفة.

وقالت في بيان صحفي: إن ّ"هذه العملية الجريئة تؤكد من جديد عزم شعبنا على مواصلة طريق المقاومة والتحدي، وثباته على طريق ذات الشوكة، لا يقيل عنه ولا يستقيل، حتى يحقق آمال شعبنا كاملة في الحرية والاستقلال".

وأضافت: إن "هذه العملية ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال بحق أهلنا ومدننا ومقدساتنا، وسيرى الاحتلال بأس ثوارنا ومقاومينا في كل المواقع طالما استمرت جرائمه، وليعلم أن شعبنا عصي على الكسر والتدجين، مهما دفع من تضحيات على طريق الحرية والتحرير والعودة".

وأصيب 7 مستوطنين، اثنان منهما جراحهما خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة على شارع 90 بمحافظة أريحا والأغوار، في منطقة (غور الأردن) تحديداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #عملية الأغوار #حافلة للمستوطنين #حافلة جنود

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