إعصار "فائق القوة" يضرب كوريا الجنوبية خلال ساعات

قالت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يصل إعصار هينامنور إلى المياه قبالة جزيرة جيجو هذا الأسبوع باعتباره إعصارا "فائق القوة"، وهو الأقوى على مقياس من 4 مستويات.

وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية (KMA)، من المتوقع أن يصل الإعصار، الحادي عشر هذا العام، إلى المياه على بعد 460 كيلومترا جنوب-جنوب غرب جزيرة جيجو الجنوبية، في حوالي الساعة 9 صباح الاثنين، ويبلغ الضغط الجوي في مركزه 920 هكتوباسكال ويتحرك بسرعة رياح قصوى تبلغ 54 مترا في الثانية.

هذا وتصنف الأعاصير إلى 4 فئات، وهي متوسط وقوي وقوي جدا وفائق القوة. ويتم تصنيف الأعاصير بفائقة القوة عندما تصل سرعة الرياح القصوى إلى 54 مترا في الثانية على الأقل.

وبحلول التاسعة مساء الاثنين، يتوقع وصول الإعصار إلى المياه على بعد 180 كيلومترا جنوب وجنوب غرب جيجو، كإعصار "قوي جدا" قبل أن يتحرك شمالا إلى 20 كيلومترا شمال -شمال غرب مدينة بوسان بحلول التاسعة صباح الثلاثاء، وفقا لإدارة الأرصاد.

ويتوقع أن تضعف قوة الإعصار عند وصوله إلى بوسان إلى مستوى "قوي"، حيث سيبلغ الضغط الجوي في مركزه 950 هكتوباسكال وتبلغ سرعة رياح قصوى 43 مترا في الثانية، مما يجعله أقوى إعصار على الإطلاق يضرب اليابسة في كوريا الجنوبية.

ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، أصدرت تحذيرات أولية للطقس في مدن كوانغجو وبوسان ودايغو وأولسان الجنوبية، وفي إقليمي جولا الجنوبي والشمالي وإقليم كيونغ سانغ الجنوبي الخامسة صباح الأحد. وجاءت التحذيرات بعد يوم من إصدار تحذير بشأن جزيرة جيجو.

وتعرضت أجزاء من البلاد لهطول الأمطار اليوم الأحد نتيجة لاقتراب الإعصار، الذي يتحرك شمالا من المياه على بعد 320 كيلومترا شرق-شمال شرق تايبيه بتايوان.

ومن المتوقع ان تتعرض كوريا الجنوبية لهطول أمطار تصل إلى ما بين 100 و300 ملم من الأمطار بين الأحد والثلاثاء، وتتعرض المناطق الجبلية في جيجو إلى سقوط أكثر من 600 ملم من الأمطار، وفقا للوكالة.

وقد يتسبب الإعصار أيضا في هبوب رياح قوية، حيث تتوقع الوكالة رياحا بسرعات قصوى تتراح ما بين 40 إلى 60 مترا في الثانية في جيجو والمناطق الساحلية ما بين مساء الاثنين حتى الثلاثاء. وقد كان الرقم القياسي الذي تم تسجيله حتى الآن هو 63.7 مترا في الثانية، في مدينة سوكتشو الساحلية الشرقية في 23 أكتوبر من عام 2006.

المصدر / وكالات