القانوع: عملية غور الأردن امتداد لتصاعد عمليات المقاومة

أكد الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن العملية البطولية الجديدة التي وقعت في غور الأردن، اليوم الأحد، تأتي في إطار "تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني وقطعان مستوطنيه رداً على جرائمه وعدوانه على المسجد الأقصى والأسرى".

وقال القانوع في بيان مقتضب: "نحيي الشباب الثائر الذين نفذوا هذه العملية النوعية وأكدوا على قدرة شعبنا في استدامة الاشتباك وديمومة المقاومة في كل أرجاء الضفة الغربية".

وأصيب 7 مستوطنين، اثنان منهما جراحهما خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة على شارع 90 بمحافظة أريحا والأغوار، في منطقة (غور الأردن) تحديداً، ظهر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين