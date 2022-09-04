الاحتلال يُبعد "بكيرات" عن "الأقصى" لأسبوع

سلّمت مخابرات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، نائب مدير عام الأوقاف في القدس الشيخ ناجح بكيرات، قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابلة للتجديد.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ القرار سُلم للشيخ بكيرات أثناء تواجد في مركز القشلة التابع للاحتلال، على أنّ يعود بعد انتهاء المدة لتسلم قرار إبعاد آخر لعدة أشهر.

يُذكر أنّ مخابرات الاحتلال حاصرت منزل بكيرات في بلدة صور باهر قبل عدة أيام، وسلمته قرار استدعاء إلى (مركز القشلة).

ومنذ عقود، يواصل الاحتلال وعبر أجهزته ومؤسساته الأمنية والسياسية المختلفة، التنكيل وملاحقة الفلسطينيين، فمن الاعتقال المتكرر إلى الحبس المنزلي، والمنع من السفر، والإبعاد والحرمان من دخول مدينة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وغيرها من الإجراءات العقابية،

المصدر / فلسطين أون لاين