فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية" يوقع اتفاقية استضافة الملتقى الإعلامي الخامس للنادي الدولي للإعلام الرياضي

"حماس": نبارك عملية الأغوار ونؤكد أنّ مقاومة شعبنا لن تنكسر

كاتب سياسي: أحكام الإعدام قوة رادعة أمام أي جرائم مستقبلية

إعصار "فائق القوة" يضرب كوريا الجنوبية خلال ساعات

القانوع: عملية غور الأردن امتداد لتصاعد عمليات المقاومة

الاحتلال يُبعد "بكيرات" عن "الأقصى" لأسبوع

في تجمع أبو النوار البدوي.. كل الحلول مرفوضة إلا العودة

إصابة طفل بضربة شمس بعد احتجازه من قِبل الاحتلال

إصابة 7 جنود اثنان منهما جراحهما خطيرة في عملية إطلاق نار بالأغوار

غزة: توقيع اتفاقية لتزويج 250 شابا بقيمة 500 ألف دولار

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

احتجز عدداً من الطلبة والمتضامين في مسافر يطا

إصابة طفل بضربة شمس بعد احتجازه من قِبل الاحتلال

04 سبتمبر 2022 . الساعة 13:08 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أصيب اليوم الأحد، طفل بحالة اغماء بعد تعرضه لضربة شمس، جراء احتجازه تحت أشعة الشمس مع مجموعة من المتضامنين، في مسافر يطا، جنوب الخليل، بالضفة المحتلة.

وأكد منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال احتجزت متضامنين من مجموعة "رحال" للدفع الرباعي، قرب تجمع الفخيت، اثناء قيامهم بتوزيع مواد تعليمية وقرطاسية على مدارس مسافر يطا، تضامنا مع الطلبة وما يتعرضون له من اعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال.

وأضاف في تصريحات صحفية: إن "قوات الاحتلال احتجزت مجموعة من الطلبة كانوا برفقة المتضامنين لفترة طويلة، تحت اشعة الشمس الحارقة، ما ادى الى اصابة الطفل سينمار العمور، بحالة اغماء شديد".

وبين أن الاحتلال يتعمد استهداف طلبة المدارس والمعلمين في تلك المناطق، منذ اليوم الاول لانطلاق العام الدراسي، وملاحقتهم والاعتداء عليهم واحتجازهم لفترات طويلة، إضافة الى ما تتعرض له تلك المدارس من عمليات هدم واستيلاء على معداتها ومحتوياتها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #مسافر يطا #إصابة طفل #احتجاز طلبة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة