أصيب 7 جنود، اثنان منهم جراحهما خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة على شارع 90 بالأغوار.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرها الإعلام العبري، أنّ الرصاصات التي أطلقت على الحافلة في شارع 90، أصابت الزجاج الأمامي بشكل كبير نتج عنها إصابات بين خطيرة ومتوسطة.

ونقل الإعلام العبري عن مصادر طبية، أنّ واحدة من الحالات الخطيرة في العملية "ميؤوس منها".

وقال: إنّ المقاومين أطلقوا النار صوب الحافلة وألقوا زجاجة حارقة عليها وانسحبوا من المكان بغور الأردن.

وأوضح أنّ عملية إطلاق النار في غور الأردن نُفّذت بسيارتين الأولى وصل بها منفذو العملية وبعد إتمامهم العملية أشعلوا النار بها وانسحبوا بسيارة ثانية.

وفي وقت لاحق نشر الإعلام العبري صورًا يزعم أنها للسلاح الذي استخدمه منفذو عملية إطلاق النار بالأغوار الشمالية.

يتبع ..

مشاهد أولية من مكان عملية إطلاق النار في شار ع "90" بالقرب من غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة pic.twitter.com/kdNLnliz2s — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 4, 2022









المصدر / فلسطين أون لاين