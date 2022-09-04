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بالفيديو والصور إصابة 7 جنود اثنان منهما جراحهما خطيرة في عملية إطلاق نار بالأغوار

04 سبتمبر 2022 . الساعة 13:07 بتوقيت القدس
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أصيب 7 جنود، اثنان منهما جراحهما خطيرة في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة على شارع 90 بالأغوار.

وأظهرت مشاهد مصورة نشرها الإعلام العبري، أن الرصاصات التي أطلقت على الحافلة في شارع 90، أصابت الزجاج الأمامي بشكل كبير نتج عنها إصابات بين خطيرة ومتوسطة.

ونقل الإعلام العبري عن مصادر طبية، أن واحدة من الحالات الخطيرة في العملية "ميؤوس منها".

وقال: إن المقاومين أطلقوا النار صوب الحافلة وألقوا زجاجة حارقة صوبها وانسحبوا من المكان بغور الأردن.

وأوضح أن عملية إطلاق النار في غور الأردن نفذت بسيارتين الأولى وصل بها منفذو العملية وبعد إتمامهم العملية أشعلوا النار بها وانسحبوا بسيارة ثانية.

وفي وقت لاحق نشر الإعلام العبري صورا يزعم أنها للسلاح الذي استخدمه منفذو عملية إطلاق النار بالأغوار الشمالية.

يتبع ..

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المصدر / فلسطين أون لاين
#عملية إطلاق نار #إصابة مستوطنين #عملية إطلاق نار بالأغوار

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