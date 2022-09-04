كاتب سياسي: تنفيذ أحكام الإعدام سيشكّل رادعاً داخل المجتمع

غزة/ صفاء عاشور:

أكد الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، أن تنفيذ حكم الإعدام سيشكل رادعاً أمام كل من تسوّل له نفسه بارتكاب جرائم القتل وهو ما سيحقق نوعًا من العدالة داخل المجتمع الفلسطيني.

وقال في تصريح لـ"فلسطين أون لاين": "إن تنفيذ أحكام الإعدام سيساهم في إرساء قواعد الأمان وسيحقق نوعًا من العدالة داخل المجتمع الفلسطيني، وسيجعل قطاع غزة مكاناً أكثر استقراراً وأماناً عند المواطنين".

ونفّذت وزارة الداخلية صباح اليوم الأحد، تنفيذ أحكام إعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية.

ورأى الصواف أن غالبية المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة يؤيدون تنفيذ أحكام الإعدام بحق الجناة.

وبيّن أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين هو تنفيذ لحكم شرعي تم الأخذ به بدلاً عن بعض القوانين الوضعية التي لا قيمة لها لأن تطبيقها لا يجدي نفعاً ولا تترك أثراً فعالاً على المجتمع الفلسطيني.

وشدّد الصواف على أن أحكام الإعدام ستشكل رادعًا قوياً وستجعل أي شخص يفكر ألف مرة قبل الإقدام على أي فعل أو جريمة حتى لا تكون نهايته هي القتل كما حصل مع الخمسة جناة والذين اختلفت القضايا التي حوكموا عليها ما بين تخابر مع الاحتلال أو القتل أو الاغتصاب والسرقة.