فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة 4 مستوطنين أحدهم جراحه خطيرة في عملية إطلاق نار بالأغوار

القسامي  "مشاهرة" يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

غزة: توقيع اتفاقية لتزويج 250 شابا بقيمة 500 ألف دولار

كاتب سياسي: تنفيذ أحكام الإعدام سيشكّل رادعاً داخل المجتمع

"شبابيك النور".. عمل فني عن نوافذ المسجد الأقصى وصناعتها

الإعلام الحكومي: اعتماد لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية

وظائف شاغرة في شركة لبيع السيراميك والأدوات الصحية

الشقيقان المعتقلان "موسى" يواصلان إضرابهما عن الطعام

منتدى الإعلاميين يدين اعتقال أمن السلطة للصحفي محمد عتيق

"السلطة" تلاحق مقاومي جنين وتعتقل عدداً منهم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الإعلام الحكومي: اعتماد لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية

04 سبتمبر 2022 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
...
مقدم لغة الإشارة في المؤتمرات الحكومية

عقد صباح اليوم الأحد في المكتب الإعلامي الحكومي مؤتمرين صحفيين لوزارة السياحة والآثار وللهيئة العامة للشباب والثقافة، حيث كان إلى جانب المتحدثين متحدث بلغة الإشارة وهي المرة الأولى خلال المؤتمرات الصحفية الحكومية يتم استخدام لغة الإشارة فيها.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي اعتمدت في جلستها بتاريخ 24/8/2022 لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية، لتسهيل حصول أصحاب الاعاقات السمعية للمعلومات.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف قال إن قرار متابعة العمل الحكومي لاعتماد لغة الإشارة ا في المؤتمرات الصحفية الحكومية، جاء لتسهيل حصول أصحاب الاعاقات السمعية للمعلومات.

ويطلق مصطلح (لغة الإشارة) كوسيلة للتواصل غير الصوتية لذوي الاحتياجات الخاصة سمعيا (الصُّم)، وصوتيا (البُكم).

المصدر / فلسطين أون لاين
#لغة الإشارة #الإعلام الحكومي #الإعلام الحكومي يعتمد لغة الإشارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة