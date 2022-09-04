الإعلام الحكومي: اعتماد لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية

عقد صباح اليوم الأحد في المكتب الإعلامي الحكومي مؤتمرين صحفيين لوزارة السياحة والآثار وللهيئة العامة للشباب والثقافة، حيث كان إلى جانب المتحدثين متحدث بلغة الإشارة وهي المرة الأولى خلال المؤتمرات الصحفية الحكومية يتم استخدام لغة الإشارة فيها.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي اعتمدت في جلستها بتاريخ 24/8/2022 لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية، لتسهيل حصول أصحاب الاعاقات السمعية للمعلومات.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف قال إن قرار متابعة العمل الحكومي لاعتماد لغة الإشارة ا في المؤتمرات الصحفية الحكومية، جاء لتسهيل حصول أصحاب الاعاقات السمعية للمعلومات.

ويطلق مصطلح (لغة الإشارة) كوسيلة للتواصل غير الصوتية لذوي الاحتياجات الخاصة سمعيا (الصُّم)، وصوتيا (البُكم).

المصدر / فلسطين أون لاين