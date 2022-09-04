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وظائف شاغرة في شركة لبيع السيراميك والأدوات الصحية

04 سبتمبر 2022 . الساعة 12:30 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن  شركة حجازي للسيراميك والأدوات الصحية تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالشركة .

الوظائف المطلوبة

1- مسوق ميداني

2- مندوب مبيعات

3- مصمم/ة جرافيك

شروط التسجيل

1- خبرة سنة بسوق العمل.

2- القدرة على تحمل ضغط العمل.

3- العمر ما بين 22 -33 عام .

4- أن يكون المتقدم من المحافظة الوسطى لقطاع غزة .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة احضار السيرة الذاتية والتوجه إلى معرض الشركة الكائن في : شارع صلاح الدين - بجوار مدخل البريج الرئيسي ، أو من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

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