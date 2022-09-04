وظائف شاغرة في شركة لبيع السيراميك والأدوات الصحية

إعلان توظيف صادر عن شركة حجازي للسيراميك والأدوات الصحية تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالشركة .
الوظائف المطلوبة
1- مسوق ميداني
2- مندوب مبيعات
3- مصمم/ة جرافيك
شروط التسجيل
1- خبرة سنة بسوق العمل.
2- القدرة على تحمل ضغط العمل.
3- العمر ما بين 22 -33 عام .
4- أن يكون المتقدم من المحافظة الوسطى لقطاع غزة .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف السابقة احضار السيرة الذاتية والتوجه إلى معرض الشركة الكائن في : شارع صلاح الدين - بجوار مدخل البريج الرئيسي ، أو من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي: