فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة 4 مستوطنين أحدهم جراحه خطيرة في عملية إطلاق نار بالأغوار

القسامي  "مشاهرة" يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

غزة: توقيع اتفاقية لتزويج 250 شابا بقيمة 500 ألف دولار

كاتب سياسي: تنفيذ أحكام الإعدام سيشكّل رادعاً داخل المجتمع

"شبابيك النور".. عمل فني عن نوافذ المسجد الأقصى وصناعتها

الإعلام الحكومي: اعتماد لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية

وظائف شاغرة في شركة لبيع السيراميك والأدوات الصحية

الشقيقان المعتقلان "موسى" يواصلان إضرابهما عن الطعام

منتدى الإعلاميين يدين اعتقال أمن السلطة للصحفي محمد عتيق

"السلطة" تلاحق مقاومي جنين وتعتقل عدداً منهم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الشقيقان المعتقلان "موسى" يواصلان إضرابهما عن الطعام

04 سبتمبر 2022 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
...
الأسيران الشقيقان "موسى"

يواصل الأسيران الشقيقان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر بيت لحم، إضرابهما عن الطعام منذ (28) يومًا، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال أصدرت بحقّ "أحمد" (44 عامًا) أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، وبحقّ "عدال" لمدة ثلاثة شهور، لافتاً إلى أن المعتقل أحمد، نُقل مؤخراً عدة مرات من سجن "الرملة" إلى مستشفى "كابلان"، نتيجة تدهور طرأ على وضعه الصحي، وهو أسير سابق، يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

كما أن المحكمة رفضت استئنافاً تقدمت به محاميته على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري.

والمعتقل عدال (34 عامًا) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، وما يزال محتجزًا في زنازين سجن "عوفر".

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسيران شقيقان #إضراب أسيران شقيقان #رفض الاعتقال الإداري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة