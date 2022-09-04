الشقيقان المعتقلان "موسى" يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل الأسيران الشقيقان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر بيت لحم، إضرابهما عن الطعام منذ (28) يومًا، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ.

وأوضح نادي الأسير أن سلطات الاحتلال أصدرت بحقّ "أحمد" (44 عامًا) أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، وبحقّ "عدال" لمدة ثلاثة شهور، لافتاً إلى أن المعتقل أحمد، نُقل مؤخراً عدة مرات من سجن "الرملة" إلى مستشفى "كابلان"، نتيجة تدهور طرأ على وضعه الصحي، وهو أسير سابق، يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

كما أن المحكمة رفضت استئنافاً تقدمت به محاميته على قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداري.

والمعتقل عدال (34 عامًا) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين، وما يزال محتجزًا في زنازين سجن "عوفر".

المصدر / فلسطين أون لاين