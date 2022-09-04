تقرير: أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات في الضفة

شن جهاز الأمن الوقائي لدى السلطة بالضفة الغربية، اليوم الأحد، حملة اعتقالات شمال الضفة الغربية، للوصول إلى شبان ظهروا أمس الأول الجمعة، في مقطع مصور لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".



وأظهر الفيديو، الذي حمل عنوان "المطارد"، نحو 10 أشخاص ملثمين ومسلحين؛ يقومون باستعراض عسكري ومناورات سريعة بمنطقة سهلية في جنين، وتحدث أحدهم مؤكداً مضيّهم في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت مصادر خاصة لوكالة "قدس برس"، أن قوة من أجهزة السلطة بالضفة اعتقلت خمسة أشخاص على الأقل، أمس السبت وفجر اليوم، بعد أن داهمت عدة منازل في مدينة جنين، وفتشتها وكسّرت محتوياتها، وصادرت الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر منها.



وعُرف من المعتقلين؛ محمود منجد العرقاوي وأسامة أبو جعص من حي الجابريات، والأسير المحرر زياد القنيري وأشقاؤه من مخيم جنين، ويزن سوقية من حي البيادر.



وقال متابعون للإعلام العبري: إن "الفيديو حاز على اهتمام كبير من وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقد بثته معظم قنوات تلفزتها خلال نشرات أخبارها الرئيسية أمس السبت".



وترجّح المصادر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من السلطة الفلسطينية التحرك لاعتقال المشاركين في الاستعراض العسكري.

المصدر / فلسطين أون لاين