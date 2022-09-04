الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة مقدسية على هدم منزلها قسرًا، في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.



ووفق مصادر مقدسية، اليوم الأحد، أجبرت بلدية الاحتلال في القدس عائلة "هادية"، على هدم منزلها قسرا، في بلدة سلوان، بذريعة البناء دون ترخيص، مشيرة إلى أن العائلة هدمت منزلها بيدها، تفادياً لدفع غرامات مالية وأجرة الهدم لبلدية الاحتلال.



ويقطن في المنزل ثلاث عائلات، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، علما أنه قائم منذ 12 عاما، وحاولت العائلة ترخيصه منذ سنوات، حتى أصدرت بلدية الاحتلال قرار الهدم النهائي، وأمهلتها عدة أيام لتنفيذ القرار، أو قيام البلدية بذلك.



وشهد شهر آب/أغسطس الماضي؛ 35 عملية هدم، منها 11 عملية هدم قسري ذاتي في القدس المحتلة، وفقا لتقرير صدر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة.



















المصدر / فلسطين أون لاين