فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير: أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات في الضفة

البزم: "الداخلية" ستواصل تطبيق القانون لحماية السلم المجتمعي

منتدى الإعلاميين يدين اعتقال أمن السلطة للصحفي محمد عتيق

مطلوب موظفة مبيعات عبر الهاتف للعمل في شركة للدعاية والإعلان بمدينة غزة

"هيئة": الاحتلال يستخدم سياسة الإهمال الطبي أداةً لقتل المعتقلين

بقيادة المتطرف الحاخام غليك.. مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

هكذا علّق أهالي غزة على تنفيذ أحكام الإعدام

"الداخلية" تنفّذ حكم الإعدام لمتخابرَين مع الاحتلال و3 مدانين بالقتل

"التعليم العالي" يعلن عن منح دراسية في تونس

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مطلوب موظفة مبيعات عبر الهاتف للعمل في شركة للدعاية والإعلان بمدينة غزة

04 سبتمبر 2022 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة تريندنج ميديا للدعاية والاعلان Tranding Media بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة .

- المسمى الوظيفي: موظفة مبيعات عبر الهاتف ( Telesale )

- المهارات المطلوبة:

• القدرة على تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.

• لباقة في التعامل مع الآخرين.

• القدرة على التعلم والاستيعاب

• مهارات عالية في الاتصال والتفاوض

• القدرة على العرض والاقناع.

• القدرة على العمل بشكل مستقل مع مراعاة الدقة في العمل.

• القدرة على تحمل ضغط العمل والمسؤولية.

• القدرة على العمل ضمن فريق

• القدرة على معرفة المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة وتقديم الشرح والوصف بشكل مناسب للعملاء.

• امتلاك مهارات التواصل وتقديم العروض بشكل مميز.

• الاهتمام بالتفاصيل وامتلاك فن الاصغاء والاستماع الجيد.

• الصبر والقدرة على التعامل مع الرفض من جانب العملاء.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط  ( هنا )

- العنوان: مدينة غزة - شارع الشهداء - دوار فلسطين - عمارة باب الحارة قديماً.

#غزة #توظيف #وظيفة #شاغر #شواغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة