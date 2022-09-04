مطلوب موظفة مبيعات عبر الهاتف للعمل في شركة للدعاية والإعلان بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة تريندنج ميديا للدعاية والاعلان Tranding Media بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة .

- المسمى الوظيفي: موظفة مبيعات عبر الهاتف ( Telesale )

- المهارات المطلوبة:

• القدرة على تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.

• لباقة في التعامل مع الآخرين.

• القدرة على التعلم والاستيعاب

• مهارات عالية في الاتصال والتفاوض

• القدرة على العرض والاقناع.

• القدرة على العمل بشكل مستقل مع مراعاة الدقة في العمل.

• القدرة على تحمل ضغط العمل والمسؤولية.

• القدرة على العمل ضمن فريق

• القدرة على معرفة المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة وتقديم الشرح والوصف بشكل مناسب للعملاء.

• امتلاك مهارات التواصل وتقديم العروض بشكل مميز.

• الاهتمام بالتفاصيل وامتلاك فن الاصغاء والاستماع الجيد.

• الصبر والقدرة على التعامل مع الرفض من جانب العملاء.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- العنوان: مدينة غزة - شارع الشهداء - دوار فلسطين - عمارة باب الحارة قديماً.