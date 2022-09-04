مطلوب موظفة مبيعات عبر الهاتف للعمل في شركة للدعاية والإعلان بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة تريندنج ميديا للدعاية والاعلان Tranding Media بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة .
- المسمى الوظيفي: موظفة مبيعات عبر الهاتف ( Telesale )
- المهارات المطلوبة:
• القدرة على تحقيق نسبة المبيعات المطلوبة.
• لباقة في التعامل مع الآخرين.
• القدرة على التعلم والاستيعاب
• مهارات عالية في الاتصال والتفاوض
• القدرة على العرض والاقناع.
• القدرة على العمل بشكل مستقل مع مراعاة الدقة في العمل.
• القدرة على تحمل ضغط العمل والمسؤولية.
• القدرة على العمل ضمن فريق
• القدرة على معرفة المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسة وتقديم الشرح والوصف بشكل مناسب للعملاء.
• امتلاك مهارات التواصل وتقديم العروض بشكل مميز.
• الاهتمام بالتفاصيل وامتلاك فن الاصغاء والاستماع الجيد.
• الصبر والقدرة على التعامل مع الرفض من جانب العملاء.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- العنوان: مدينة غزة - شارع الشهداء - دوار فلسطين - عمارة باب الحارة قديماً.