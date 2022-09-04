فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير: أجهزة السلطة تشن حملة اعتقالات في الضفة

البزم: "الداخلية" ستواصل تطبيق القانون لحماية السلم المجتمعي

منتدى الإعلاميين يدين اعتقال أمن السلطة للصحفي محمد عتيق

مطلوب موظفة مبيعات عبر الهاتف للعمل في شركة للدعاية والإعلان بمدينة غزة

"هيئة": الاحتلال يستخدم سياسة الإهمال الطبي أداةً لقتل المعتقلين

بقيادة المتطرف الحاخام غليك.. مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

هكذا علّق أهالي غزة على تنفيذ أحكام الإعدام

"الداخلية" تنفّذ حكم الإعدام لمتخابرَين مع الاحتلال و3 مدانين بالقتل

"التعليم العالي" يعلن عن منح دراسية في تونس

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

"هيئة": الاحتلال يستخدم سياسة الإهمال الطبي أداةً لقتل المعتقلين

04 سبتمبر 2022 . الساعة 10:02 بتوقيت القدس
...
الشهيد الأسير موسى أبو محاميد من بيت لحم - أرشيف

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أنّ سلطات الاحتلال وإدارة سجونها تستخدم جريمة الإهمال الطبي أداةً لقتل الأسرى، وذلك بترك الأمراض تتفشى في أجسادهم.

وقالت الهيئة في بيانٍ صحفي: "إنّ المشاكل الصحية للأسرى في البداية تكون بسيطة ويمكن علاجها لو توفرت الرعاية الصحية في وقتها المناسب، لكن إدارة السجون تتعمد تجاهلها لفترات طويلة لتتحول خلالها لأمراض خطيرة ومزمنة".

ويعيش مئات الأسرى حياة معقدة من جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والضغط والسكري وغيرها، إضافة إلى إصابة العديد منهم بالأمراض النفسية والعصبية.

وطالبت هيئة الأسرى جميع المؤسسات الدولية، بضرورة القيام بمسؤولياتها للاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الأسرى داخل السجون وزنازين العزل.

وكان نادي الأسير، أعلن صباح أمس، عن استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد (40 عامًا) في مستشفى "اساف هاروفيه"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هيئة الأسرى #سياسة الإهمال الطبي #قتل الأسرى #قتل المعتقلين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة