"هيئة": الاحتلال يستخدم سياسة الإهمال الطبي أداةً لقتل المعتقلين

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أنّ سلطات الاحتلال وإدارة سجونها تستخدم جريمة الإهمال الطبي أداةً لقتل الأسرى، وذلك بترك الأمراض تتفشى في أجسادهم.

وقالت الهيئة في بيانٍ صحفي: "إنّ المشاكل الصحية للأسرى في البداية تكون بسيطة ويمكن علاجها لو توفرت الرعاية الصحية في وقتها المناسب، لكن إدارة السجون تتعمد تجاهلها لفترات طويلة لتتحول خلالها لأمراض خطيرة ومزمنة".

ويعيش مئات الأسرى حياة معقدة من جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها كالسرطان والقلب والفشل الكلوي والضغط والسكري وغيرها، إضافة إلى إصابة العديد منهم بالأمراض النفسية والعصبية.

وطالبت هيئة الأسرى جميع المؤسسات الدولية، بضرورة القيام بمسؤولياتها للاطلاع على الأوضاع التي يعيشها الأسرى داخل السجون وزنازين العزل.

وكان نادي الأسير، أعلن صباح أمس، عن استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد (40 عامًا) في مستشفى "اساف هاروفيه"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين