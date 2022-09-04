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بالفيديو بقيادة المتطرف الحاخام غليك.. مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

04 سبتمبر 2022 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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 بقيادة عضو "الكنيست" السابق الحاخام يهودا غليك، وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك.

ووفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، قام المتطرف غليك، ومجموعات متتالية من المستوطنين، باقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوساً تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي الأقصى.

وخلال الاقتحام؛ قام الحاخام غليك بتشغيل صوت للنفخ في القرن "الشوفار" عبر تطبيق على هاتفه المحمول، علماً أن هذا الطقس ممنوع القيام به داخل "الأقصى".

ويتعرض الأقصى يومياً، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانياً ومكانياً.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال، ولا يسمح للمسلمين بالدخول منه إلى المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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