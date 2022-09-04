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بالفيديو البزم: "الداخلية" ستواصل تطبيق القانون لحماية السلم المجتمعي

04 سبتمبر 2022 . الساعة 09:40 بتوقيت القدس
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إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، صباح اليوم الأحد: إنّ "وزارة الداخلية والأمن الوطني، نفذت صباح اليوم ،أحكاماً قضائية بالإعدام على خمسة من المدانين في قضايا أمنية وجنائية"، شارحاً أن "اثنين منهم أُدينا بالتخابر مع الاحتلال، وثلاثة آخرين أدينوا بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية".

وأضاف في بيان صحفي مقتضب: إنّ "وزارة الداخلية ستواصل القيام بمسؤولياتها وواجبها في تطبيق القانون من أجل صون وحماية الأمن والسلم المجتمعي".

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني نفّذت -صباحاً- حكم الإعدام بحق مُدانَين اثنين بتهمة التخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بأحكام قتل في قضايا جنائية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، "أن أحكام الاعدام جاءت بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، وبعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي واستناداً إلى نصوص القانون الفلسطيني".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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