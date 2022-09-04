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"التعليم العالي" يعلن عن منح دراسية في تونس

04 سبتمبر 2022 . الساعة 09:26 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في تونس للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات محددة للعام 2022/ 2023 وذلك استكمالاً للحصة المخصصة لفلسطين.

وخصصت الحكومة التونسية منحًا دراسية لسكان مدينة القدس وذلك زيادة على الحصة السنوية للشعب الفلسطيني، علماً بأن طلبة القدس يستطيعون المنافسة على المنح الأخرى أسوةً بالطلبة الآخرين.

للاطلاع على تفاصيل المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس في تونس اضغط هنــا.

لتعبئة طلب الحكومة التونسية لدرجة البكالوريوس اضغط هنــا.

لتقديم الطلب الإلكتروني اضغط هنـــا.

 آلية تقديم الطلب:

على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة أعلاه ومن ثم تسليم الوثائق أيضاً حسب التاريخ المحدد في التعليمات.

تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة أدناه، بخصوص طلبة غزة تقدم الطلبات في وزارة التعليم العالي بغزة – تل الهوا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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