ترامب: بلادنا سيدمرها الديمقراطيون وبايدن عدو الدولة

وصف الرئيس الأميركي السابق الجمهوري، دونالد ترامب، خلفه الديموقراطي جو بايدن بأنه "عدو الدولة"، وذلك أمام أنصاره الذين احتشدوا للمشاركة في تجمع انتخابي مساء السبت في ولاية بنسلفانيا.

وقال ترامب متحدثا عن بايدن أمام الحشد "هو عدو الدولة"، ردا منه على هجوم شرس شنه ضده بايدن الذي أكد قبل يومين أن الرئيس الجمهوري السابق يمثل "تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا".

وأضاف "هزمنا المشعوذين السياسيين رغم كل محاولاتهم الزائفة".

وتابع "لن نتوقف عن قول الحقيقة وستفشل كل محاولات تكميم أفواهنا"، مشيرا إلى أن "استخدام إدارة بايدن لوزارة العدل يعد انتهاكا فاضحا للقانون".

كما قال "أقصى اليسار هم من يشكلون تهديدا لأميركا"، مضيفاً الانتخابات الرئاسية الأميركية 2020 مزورة ولا شرعية لمن يعتلون السلطة.

وفي خطاب ألقاه في نفس الولاية الخميس، اتهم الرئيس الحالي جو بايدن، ترامب، وأنصاره بتهديد الولايات المتحدة، مضيفا "نحن الشعب والورثة الحقيقيون للتجربة الأميركية".

وأكمل بايدن قوله "نحن لسنا ضعفاء بوجه التهديدات على ديمقراطيتنا" وأن "أميركا يجب أن تختار التوجه للأمام أو العودة للوراء"، متهما "الجمهوريين المتشددين بأنهم يعيشون على الفوضى وينشرون الخوف والكذب".

وقال إن "الأمة الأميركية أمة تحترم الانتخابات الحرة والنزيهة وتحترم الدستور وترفض العنف"، وطالب الأميركيين بالدفاع "عن ديمقراطيتنا بغض النظر عن الانتماء السياسي".

وشدد الرئيس الأميركي بأنه لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة، وتعهد بأنه "لا يمكن أن نسمح للعنف أن يسود في بلادنا ولا يمكن أن ندع نزاهة الانتخابات أن تقوض".

وبعد أكثر من سنة ونصف على انتخابات 2020، لا يزال أكثر من نصف الناخبين الجمهورييّن يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية سرِقت من ترامب، رغم أدلّة لا تُحصى تثبِت العكس، كما يتهم الرئيس السابق بأن الانتخابات "سرقت منه".

المصدر / وكالات