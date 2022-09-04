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أجهزة السلطة تعتقل صحفيًا وتفرج عن آخر

04 سبتمبر 2022 . الساعة 08:53 بتوقيت القدس
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صورة من أرشيف لاعتقال أجهزة السلطة بالضفة المواطنين

اعتقلت أجهزة السلطة، فجر اليوم الأحد، الصحفي محمد عتيق، بعد مداهمة منزله في قرية برقين، قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن "قوة أمنية فلسطينية مشتركة داهمت منزل عتيق نحو الساعة الثانية بعد منتصف الليلة الفائتة، وفتشته بشكل همجي، وصادرت الأجهزة المحمولة وحاسوبه الخاص، قبل اعتقاله".

ويعمل عتيق مراسلاً ومصوراً مع وكالة محلية، وظهر نشاطه مؤخرا خلال تغطياته المستمرة لأحداث مدينة ومخيم جنين.

ويأتي اعتقال عتيق بعد ساعات من إفراج الأجهزة الأمنية عن الصحفي مجاهد السعدي الذي اعتقلته قوة من جهاز الأمن الوطني، بادعاء قيامه بالتصوير خلال اعتقال الأمن الفلسطيني لأحد المواطنين من منزل مجاور لمنزله.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أجهزة السلطة #اعتقال صحفي #الصحفي مجاهد السعدي

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